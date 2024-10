Tour de France-Teilnehmerin Hannah Ludwig „Alpe d'Huez war ein Höhepunkt“

Hannah Ludwig beklagt sich nicht. Nach ihrem unverschuldet frühen Ausscheiden im Straßenrennen der Rad-Weltmeisterschaften in Zürich am vergangenen Samstag sowieso nicht. Zwei Tage zuvor war die 18-jährige Schweizerin Muriel Furrer im Rennen der Juniorinnen tödlich verunglückt. Die WM wurde in Absprache mit der Familie fortgeführt. Ohne Musik, ohne Hymnen. „Wir waren am Start alle so betroffen, so schockiert, so verängstigt“, erzählt Hannah Ludwig. Und weiter: „Da will ich doch nicht über einen Defekt jammern!“