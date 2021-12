Silvesterlauf : Hawaii-Gewinnerin Haug fordert Silvesterläuferinnen heraus

Trier Die erste deutsche Ironman-Weltmeisterin Anne Haug startet am 31. Dezember im Sparkasse-Trier-Elitelauf der Frauen des Trierer Silvesterlaufs gegen die internationale und deutsche Lauf-Elite.

(teu) Wer ist die bessere Läuferin? Eine Spezialistin oder ein Multitalent der Ausdauerdisziplinen wie Anne Haug? Diese Frage stellt sich beim 32. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres auf dem Trierer Hauptmarkt, wenn internationale und nationale Spitzenläuferinnen im Sparkasse-Trier-Elitelauf der Frauen über fünf Kilometer auf Triathlon-Star Anne Haug treffen. Die 38-Jährige hat 2019 den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen. Als erste Deutsche überhaupt!

Mit ihren Laufbestzeiten von 16:13 Minuten über fünf und 33:26 Minuten über zehn Kilometer gehört Haug national zum Vorderfeld. Besondere wenn man bedenkt, dass die Triathletin solche Resultate in der Regel nebenbei bei der Vorbereitung auf Triathlonwettkämpfe erzielte. Kürzlich lief sie bei ihrem Sieg bei der Challenge St. Pölten in Österreich den abschließenden Halbmarathon in 1:14:07 Stunden. Damit hätte sie bei der Deutschen Meisterschaft über 21,1 Kilometer die Bronzemedaille gewonnen - ohne vorher zu schwimmen und Rad zu fahren.