Skilanglauf : Heimspiel für Stölben beim Weltcup in Davos

Der zweite Weltcup-Start des Skilangläufers Jan Stölben (SLV Ernstberg) am vierten Adventssamstag in Davos wird für den Manderscheider ein kleines Heimspiel. Foto: Holger Teusch

Davos Warum der Skilangläufer vom SLV Ernstberg bei zweitem Start in der weltweit höchsten Rennserie in Davos glaubt, nicht auf viele Erfahrungen von seinem Debüt zurückgreifen zu können.

(teu) Da, wo man Weihnachten feiert, ist man (meist) zu Hause. Jan Stölben hat schon einige Male Weihnachten in Davos in der Schweiz gefeiert. Deshalb ist der Skilanglauf-Weltcup am kommenden Wochenende für den 21-Jährigen vom SLV Ernstberg zumindest ein Heimspiel (Samstag Prolog ab 10.45 Uhr, Finalläufe ab 13.15 Uhr).

Ein kleines Heimspiel, schränkt Stölben ein. Als Gymnasiast fuhr der Manderscheider in den Winterferien einige Male über Weihnachten mit seiner Familie in den Luftkurort in der Schweiz. Hauptsächlich um dem Schneemangel in der Eifel zu entgehen, damit Jan Stölben die Ferien zum Training auf den zwei Brettern nutzen konnte. Und das noch dazu in einer Höhenlage, die beispielsweise Hindernisläuferin Gesa Krause ebenfalls zur Vorbereitung vor ihren Europameistertiteln und WM-Medaillengewinnen genutzt hat.

Die dünne Alpenluft bei der vierten Weltcup-Station des Jahres ist nach den bisherigen Rennen in Skandinavien und nahezu auf Meeresniveau im deutschen Langlauf-Team ein Thema. Für Jan Stölben nicht: „Ich war in den vergangenen beiden Monate für fünf Wochen in größeren Höhen als Davos. Deshalb habe ich wenige Bedenken. Mit Höhenlagen komme ich sowieso meist gut zurecht.“

Von Erfahrungen bei seinem Weltcup-Debüt vor einem Jahr in Dresden könne er nicht profitieren, glaubt Stölben. In Davos gebe es momentan zwar auch nur Kunstschnee-Loipen, aber in Sachsen sei man auf Skirollern eingefahren. In Davos erwartet Stölben außerdem bei niedrigeren Temperaturen eine feste Kunstschneedecke, die ihm als kraftbetonten Läufer mehr entgegenkommt. Sein Traum: das Viertelfinale. Unter die besten 30 hat es in den vergangenen sechs Jahren beim Sprint in Davos kein Deutscher geschafft. Der letzte Deutsche, der es in der Schweiz ins Sprint-Finale kam, war 2006 Toni Lang, der später nach seinem Wechsel zum Biathlon in dieser Disziplin Weltcup-Dritter wurde.

Jan Stölben ist der einzige Nachwuchsmann, den der Deutsche Ski-Verband (DSV) neben dem Weltcup-Kernteam ins elfköpfige Aufgebot (sieben Frauen, vier Männer) für Davos genommen hat. Starten wird er aber nur im Sprint. „Wenn das Distanzrennen am Sonntag nur zehn Kilometer lang wäre, würde ich vielleicht starten, aber nach 20 Kilometern brauche ich zu viel Erholung“, erklärt der Sprint-Spezialist und Deutsche Meister in dieser Disziplin. Statt sich über die lange Distanz zu quälen will sich Stölben auf die Tour de Ski vorbereiten.