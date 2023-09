Runder Geburtstag Herbert Steffny, Marathon-Geduld, die Kragentrappe und ein Leben ohne Führerschein

Der seit 1992 in Titisee-Neustadt lebende gebürtige Trierer Herbert Steffny hält seine 1986 bei den Europameisterschaften gewonnen Bronzemedaille in seiner Wahlheimat im Schwarzwald in Ehren. Das war nur einer von vielen Erfolgen, die der Mann, der heute 70 wird, einheimsen konnte.

Foto: Winfried Stinn