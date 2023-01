Aquathlon : Herzschlagfinale: Cedric Osterholt Zweiter

Cedric Osterholt von Tri Post Trier verpasste den Sieg beim Aquathlon in Luxemburg nur um Haaresbreite. Foto: Holger Teusch

Luxemburg Jahresauftakt für die Mehrkämpfer unter den Ausdauersportlern in einem besonderen Format zum zehnten Mal beim Aquathlon in der Coque in Luxemburg. Über Vorläufe, Viertel- und Halbfinalrennen aus jeweils 250 Meter Schwimmen und einen Kilometer Laufen mussten sich die Akteure bei der zehnten Auflage des Zweikampfs fürs Finale der besten Zwölf qualifizieren.

Für Cedric Osterholt aus der Bundesliga-Mannschaft PSD Bank Team Tri Post Trier wurde der Wettkampf wie bereits 2022 zum fast perfekten Start in die neue Saison. Der 22-Jährige musste sich nach einer Aufholjagd in einem Herzschlagfinale auf der blauen Hallenbahn der Coque nur dem zeitgleichen Franzosen Amaury Dietrich geschlagen geben. Erst die Zielfoto-Auswertung brachte Gewissheit über den Sieger.

Dabei hielt sich Osterholt in den ersten Runden noch spürbar zurück und kam als Zweit- und Drittplatzierter jeweils kontrolliert weiter. Eine ähnliche Strategie verfolgte auch Dietrich. Erst im Finale trafen die beiden Sportler aufeinander. Der Franzose erwischte beim Schwimmen den etwas besseren Start und kam nach 2:55,4 Minuten knapp zwei Sekunden vor Osterholt und dem späteren luxemburgischen Meister (im Rahmen des Aquathlon wurden auch die nationalen Titelkämpfe des Großherzogtums ausgetragen) aus dem Wasser. Das deutsch-luxemburgische Duo blieb bis zur letzten Runde in der Coque zuasammen, ehe Osterholt zu einem fulminanten Schluss-Spurt ansetzte. Die letzten 200 Meter legte der 22-Jährige in 24,7 Sekunden zurück, schloss zu dem bereits enteilten Dietrich auf, konnte sich aber nicht mehr an dem Franzosen vorbei schieben.