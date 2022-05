Leichtathletik : Legendär seit der Premiere

Der deutsche Rekordler Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (Mitte) freut sich (von links) zusammen mit dem Vorsitzenden des VfL Hillesheim Gerald Schmitz, seinem Trainer Yannik Duppich, Sparkassen-Vorstand Stephan Alt und Moderator Berthold Mertes auf die zweite Auflage des Hillesheimer spitzenrennens am 10. Juni. Foto: Holger Teusch

Daun/Hillesheim Die EM-Teilnahme rückt für Samuel Fitwi nach dem Europacup am vergangenen Wochenende immer näher. Der nächste Start beim Sparkassen Invitational Hillesheim am 10. Juni wird für den deutschen Rekordler von der LG Vulkaneifel zum Heimspiel.

Sturm, Regen und Graupel, die Macher des Hillesheimer Einladungsrennens hatten vor einem Jahr allen Grund bei der Erstauflage mit dem Wetter zu hadern. Aber die Bedingungen sind auch der Grund, weshalb sich die Erinnerung an das Sportfest in der Vulkaneifel direkt tief ins kollektive Leichtathletik-Gedächtnis eingebrannt hat. „Legendär ist das Invitational schon seit seiner Premiere mit den stürmischen Bedingungen“, sagte Meeting-Moderator Berthold Mertes am Dienstag bei der Abschluss-Pressekonferenz zur diesjährigen Auflage. Nachdem das Wetter 2021 die Zeiten verhagelte soll sich das Sparkassen Invitational Hillesheim am 10. Juni seinen legendären Ruf als schnellstes 5000-Meter-Rennen in Deutschland erobern. „Wir haben die Absicht, daraus eine feste Institution zu machen“, sagt Stephan Alt vom Titelsponsor Kreissparkasse Vulkaneifel.

Das Hauptrennen ist diesmal noch besser besetzt als vor einem Jahr. Angekündigt sind unter anderem Hallen-Vizeeuropameister Isaac Kimeli aus Belgien, der schon zweimal (2018/19) den Trierer Silvesterlauf gewonnen hat, Vorjahressieger Yousseff Taoussi aus Spanien und der Kenianer Vincent Kiprotich Kibet. Und natürlich Samuel Fitwi! „Es ist mein Heimspiel. Wir laufen gegen Isaac“, sagt der 26-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV).

Info Sparkassen Invitational Hillesheim Datum: Freitag, 10. Juni 2022 Zeitplan: 17.45 Uhr Sparkassen-Staffelläufe (12,5 Runden = 5000 Meter, maximal 12 Läufer) 18.45 Uhr Siegerehrung Sportabzeichen-Wettbewerb 19.00 Uhr Präsentation der Top-Athleten 19.15 Uhr Sport-Simons-Lauf der Frauen (5000 Meter) 19:45 Uhr Sport-Simons-Lauf der Männer (5000 Meter, Zielzeit: 14:07 Minuten) 20:30 Uhr Sparkassen-Invitational (5000 Meter, Zielzeit: 13:20 Minuten) 21.00 Uhr Siegerehrung Eintritt: 5 Euro (Kinder 2,50 Euro), die als Spende in die Ukraine gehen Sportlerinfo und Meldungen per E-Mail: yduppich@icloud.com

Der Lokalmatador hat Anfang April in Portugal mit 28:08,83 Minuten die 10.000-Meter-Norm für die Europameisterschaften unterboten. Am vergangenen Wochenende waren mit Filmon Abraham (Regensburg/28:03,39) und Nils Vogt (Wattenscheid/28:04,81) nur zwei Deutsche etwas schneller, als Fitwi. Ein Grund zum Aufatmen! Denn drei Läufer kann der Deutsche Leichtathletik-Verband für das 25-Runden-Rennen im August in München nominieren.

Foto: Holger Teusch 19 Bilder Saucony Invitational Hillesheim

In Hillesheim will Fitwis erstmals seit zwei Monaten wieder starten. „Ich will mein Bestes geben und vorne dabei sein“, sagt der deutsche Rekordler im Fünf-Kilometer-Straßenlauf (13:32 Minuten). Allerdings waren die letzten Wochen nicht leicht für ihn. Mit einem Infekt kehrte Fitwi Ende April aus dem Höhentrainingslager in Kenia nach Hause. Schweren Herzens musste er auf die Deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften verzichten. Damit nicht genug: „Seit 14 Tagen habe ich leichte Schmerzen an der Achillessehne.“