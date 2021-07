Leichtathletik : Hindernislauf-Debüt mit DM-Norm

Lilian Schmidt vom PST Trier erfüllte bei ihrem Hindernislauf-Debüt auf Anhieb die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U 18. Foto: Holger Teusch

Diez Lilian Schmidt vom Post-Sportverein Trier qualifiziert sich bei ihrem ersten Lauf über 2000 Meter Hindernis direkt für die Deutschen Jugendmeisterschaften.

(teu) Die Rennen um die Rheinlandtitel im Hindernislauf gingen im Jubel um den Sieg von Olivia Gürth bei den U-20-Europameisterschaften etwas unter. Verständlich, konnte der Diezer TSK Oranien, die die ersten Stadion-Verbandstitel seit 2019 an der Lahn am vergangenen Samstag (17.7.) ausrichteten, eine Vereinskameradin als neue Europameisterin feiern. Gürth siegte in estnischen Tallinn in einem packenden Finale mit zwei Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Ungarin Gréta Varga. Das Sportfest in ihrer Heimatstadt wurde kurz unterbrochen, damit alle das Rennen im Livestream verfolgen konnten.

Sehr aufgeregt waren vor ihrem ersten Hindernisrennen auch Lotta Schlund und Lilian Schmidt vom Post-Sportverein Trier (PST). „Den Wassergraben haben wir bisher nicht geübt“, gestand Trainer Marc Kowalinski, der 1997 selbst über die „Böcke“ an den Junioren-Europameisterschaften (damals noch für die LG Vulkaneifel) teilnahm. Dafür meisterten die beiden Debütantinnen das gefürchtete Hindernis gut.

Schlund, die noch am Tag zuvor bei der Familie eines Vereinskameraden bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser geholfen und nur wenige Stunden Schlaf bekommen hatte, kämpfte sich trotz eines Sturzes am Wassergraben und aufgeschlagenen Knien in 11:21,68 Minuten auf der 3000-Meter-Distanz als Rheinlandmeisterin ins Ziel. „Völlig in Ordnung“ gehe das Resultat, sagt Kowalinski, auch wenn er wisse, dass sein Schützling immer hohe Ansprüche an sich selbst stelle. Hindernislauf brauche viel Übung und Routine.

Die kann Lilian Schmidt vielleicht noch am kommenden Monatswechsel sammeln. In 7:34,67 Minuten erfüllte die 17-Jährige als U-18-Rheinlandmeisterin auf Anhieb die Norm für die Deutschen Meisterschaften ihrer Altersklassen. Ob die Zeit reichen werde, bleibt abzuwarten. Coronabedingt wird unabhängig von erfüllten Normleistungen nämlich nur eine begrenzte Zahl (zur Zeit 16) von Nachwuchswuchssportlern in Rostock zugelassen. „Lilly war klasse! Sie hat sich das Rennen richtig eingeteilt und konnte die letzte Runde noch einmal gut beschleunigen“, ist Kowalinski voll des Lobes. Unabhängig von der DM: Zum Saisonende (am 17. September) könnten Schlund und Schmidt im heimischen Moselstadion noch ein Hindernisrennen bestreiten. Der Verein Silvesterlauf Trier plant nach dem Olympischen Spielen einen 2000-Meter-Hindernislauf mit Gesa Krause.

Weitere Ergebnisse:

Weibliche Jugend U 20, 400 m: 2. Leonie Elmer (TG Konz) 1:00,56 Minuten. W 11, 800 m: 1. Maria Simon 3:14,20 Minuten.