Leichtathletik : Frühstück mit Weltmeisterin, Rennen mit Weltrekordlerin

Doha Nach dem Auftakt über 800 Meter gegen europäische Spitzen-Mittelstrecklerinnen (der TV berichtete) geht es für Gesa Krause beim ersten Start in ihrer Spezialdisziplin 3000 Meter Hindernis am Ort ihres WM-Bronze-Triumphs von 2019 direkt gegen die Weltspitze.

Beim Diamond-League-Meeting in Doha trifft die 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier am Freitagabend (28.5.) unter anderem auf die Weltmeisterinnen von 2017 und 2019, Emma Coburn (USA) und Beatrice Chepkoech (Kenia), die mit 8:44,32 Minuten auch den Weltrekord hält. Mit Coburn frühstückte Krause kurz nach ihrer Ankunft am Donnerstagmorgen. Auf Chepkoech trifft die deutsche Rekordlerin (9:03,30 Minuten) erst am Freitagabend um 19.53 Uhr (Ortszeit).

Dann dürfte die momentane Weltjahresbestenliste gehörig aufgemischt werden. Diese führt zur Zeit Xinyan Zhang an, die am 8. April mit 9:20,32 Minuten chinesischen Rekord lief. Schnellste Deutsche ist in diesem Jahr bisher Elena Burkard (LG Nordschwarzwald) mit 9:35,92 Minuten. Die ehemalige Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin vertritt Deutschland im Hindernislauf bei der Team-Europameisterschaft, die ebenfalls an diesem Wochenende in Polen stattfindet.