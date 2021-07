Rheinlandmeisterschaft : Hindernislaufdebüt beim Meisterschafts-Restart

Diez Zwei Läuferinnen der Region starten bei den ersten Stadion-Rheinlandmeisterschaften seit fast zwei Jahren.

Gleich zwei Debüts können am Samstag, 17. Juli bei den 73. Oranienkampfspielen in Diez gefeiert werden: Im Rahmen des Traditionssportfestes an der Lahn findet mit den Hindernislauf-Titelkämpfen die erste Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaft im Stadion seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Seit März 2020 wurden nur über zehn Kilometer und Halbmarathon Verbands-Titelträger im Straßenlauf (in Föhren) Verbandsmeister ermittelt.