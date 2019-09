Triathlon : Hoch hinaus: Konzer gewinnt beim höchstgelegenen Alpen-Triathlon

Stefan Fettes von der TG Konz hat die M-30-Altersklassen-Wertung beim höchstgelegenen Triathlon der Alpen in Davos in der Schweiz gewonnen. Foto: Holger Teusch

Davos Hoch hinaus wollte Stefan Fettes - und der Triathlet von der TG Konz hat es geschafft beim höchstgelegenen Triathlon in den Alpen, der Challenge Davos, gewann der 31-Jährige in der Altersklasse M 30.

Nach 1,9 Kilometer Schwimmen im 14 Grad kalten Wasser des auf rund 1500 Meter Höhe gelegnene Davoser Sees in der Schweiz lag Fettes (32:17 Minuten) auf dem vierten Platz. Die 109 Kilometer lange Radstrecke, auf der zweimal der 2383 Meter hohe Flüelapass erklommen werden musste, bewältigte Fettes in 2:04:38 Stunden und übernahm die Führung bei den 30- bis 34-Jährigen, die er auch beim abschließenden Halbmarathonlauf (1:26:54 Stunden) nicht mehr abgab. In der Gesamtzeit (inklusive Wechselzeiten) von 4:08:28 Stunden qualifizierte sich fettes auch für The Championchips im Juni 2020 in Samorin in der Slowakei, den inoffiziellen Weltmeisterschaften der Challenge-Triathlon-Serie.