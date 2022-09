Deutsche Senioren-Meisterschaften : Hans-Theo Nieder vor silbernen DM-Titeljubiläum

Erding Die Hochspringer Hans-Theo Nieder von der LG Bitburg-Prüm und Bernd Schumacher von der TG Trier fahren als Favoriten zu den Deutschen Leichtathletik-Senioren-Meisterschaften nach Erding in Bayern.

Ungewöhnlich früh am Samstagmorgen (17.9.) um 9 Uhr kann Hans-Theo Nieder regionale Leichtathletik-Geschichte schreiben. Ganz zeitig muss sich der 73-Jährige von der LG Bitburg-Prüm diesmal bei den Deutschen Senioren-Meisterschafen in Erding bei München der Hochsprung-Konkurrenz in seiner Altersklasse M 70 stellen. Gleich zu Beginn der zweitägigen Titelkämpfe kann Nieder aber Geschichte schreiben. Gewinnt er wie in den vergangenen drei Jahren den M-70-Titel, dann besteigt der pensionierte Lehrer zum 25. Mal bei einer Senioren-DM die oberste Stufe des Siegerpodests. Mit seiner einmaligen Titelsammlung bei nationalen, aber auch internationalen Altersklassen-Meisterschaften ist Nieder in der Region der erfolgreichste Senioren-Leichtathlet. Auch deutschlandweit dürften ihn nicht viele übertreffen.