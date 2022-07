Leichtathletik : Von Salm an die Saar und über Ulm zur WM

Alexander Studert von der LG Bernkastel-Wittlich ist einer von vier Teilnehmern aus der Region Trier bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften. Foto: Holger Teusch

Ulm Anna-Sophia Schmitt als Salmtal ist bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften Favoritin im Hochsprung. Insgesamt vier Athleten aus der Region Trier sind in Ulm mit dabei.

(teu) Von der Salm an die Saar und über Ulm zur U-20-Weltmeisterschaft nach Kolumbien, wenn alles glattläuft ist die Jugend-DM der Leichtathleten vom heutigen Freitag (15.7.) bis Sonntag (17.7.) für Anna-Sophie Schmitt das Sprungbrett ins Nationaltrikot. Nicht nur im übertragenen Sinne! Denn die 18-Jährige aus Salmtal-Dörbach ist im Hochsprung der Unter-20-Jährigen (Altersklasse U 20) Titelfavoritin. 1,83 Meter meisterte sie im Mai und sprang damit nicht nur höher, als sie große ist (1,81 Meter), sondern erfüllte auch die Norm für die U-20-Weltmeisterschaften vom 1. bis 6. August in der Millionenmetropole Cali in Kolumbien.

Weltweit steht Schmitt damit an 13. Stelle der Juniorinnen-Jahresbestenliste. Bei der Juniorengala in Mannheim am ersten Juli-Wochenende, dem nach der Jugend-DM zweitwichtigsten Wettkampf, war Schmitt mit 1,79 Metern (aufgrund der Fehlversuche) als Zweitplatzierte hinter der höhengleichen Norwegerin Hedvig Kallaak die mit Abstand beste Deutsche. „Ich würde sagen, dass die Juniorengala nicht mein bester Wettkampf in dieser Saison war. Ich bin aber trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis“, erklärt Schmitt. Denn der Wettkampf gegen internationale Konkurrenz aus sieben Nationen simulierte ein bisschen die WM-Situation.

Bei den Deutschen Meisterschaften geht Schmitt nun erstmals als Favoritin in den Wettkampf. Im vergangenen Jahr wurde die Gymnasiastin, die beim Wittlicher TV (Mitgliedsverein der LG Bernkastel-Wittlich) mit der Leichtathletik begann und während der Corona-Zeit ans Sportgymnasium nach Saarbrücken und zum SV GO! Saar 05 wechselte, U-18-Vizemeisterin. Es siegte die ein Jahr jüngere Johanna Göring (Kornwestheim), die kürzliche bei den Europameisterschaften der Unter-18-Jährigen Silber gewann. Weil der DLV Doppelstarts ausschließt, wird Göring in Cali nicht dabei sein.

Noch halte sich ihre Aufregung vor dem DM-Hochsprung am Samstag um 15.10 Uhr in Grenzen, sagt Schmitt zur Favoritenrolle auf nationaler Ebene. Die letzten Trainingseinheiten verliefen gut, so dass sie mit einem guten Gefühl nach Ulm reise.

Das können auch die übrigen drei Teilnehmer der Region Trier. Louis Decker erfüllte zwar erst drei Tage vor Meldeschluss die 3000-Meter-Norm der U 18, aber das dann klar und deutlich. Mit 8:55,93 Minuten dürfte der Sportler des Post-Sportvereins Trier auch bei einer Aufteilung des 26-köpfigen Teilnehmerfelds für den A-Lauf (Sonntag, 11.55 Uhr) gesetzt sein.