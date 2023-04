Leichtathletik Hochsprung-Bestleistung per Videoschalte zum Trainer

Als Rostyslav Kaperyz ab 1,90 Meter allein im Hochsprung-Wettkampf war, nutzte der junge Ukrainer die Zeit aus. „Mein Trainer ist in der Heimat“, erklärte der 17-Jährige. Die Videos, die seine neuen Vereinskameraden beim Post-Sportverein Trier (PST) von seinen Sprüngen per Smartphone machten, bekam Kaperyz' Coach zur Analyse geschickt. Aus der Ukraine bekam der junge Leichtathlet, der vor dem russischen Angriff auf die Ukraine Zehnkampf bestritten hatte, die Rückmeldung, was er noch besser machen könne. „Ich bin nur Co-Trainer“, sagte Thomas Fusenig vom PST, der Kaperyz beim Walfried-Heinz-Sportfest vor Ort betreute. Bis 1,95 Meter lief es reibungslos und Kaperyz freute sich: „Meine bisherige Bestleistung waren 1,91 Meter und ich habe erst vorgestern wieder die ersten Sprünge mit Spikes gemacht.“ Ein guter Einstieg, auch wenn er die Latte bei zwei Metern dreimal knapp riss. „In zwei Wochen geht es in Trier weiter“, blickt der Kriegsflüchtling den Rheinlandmeisterschaften am 6. Mai entgegen.

Die Verbandsmeisterschaften im Trierer Moselstadion im Visier war das Sportfest der TG Konz am Sonntagnachmittag für die meisten Leichtathleten der Region Saisoneinstieg und finaler Test in einem. „Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so gut läuft“, sagte Lokalmatador Albrecht Hamisch nach seinem 200-Meter-Sieg mit persönlicher Bestleistung von 23,08 Sekunden. Über 100 Meter war der letztjährige Rheinland-Pfalz-Jugendmeister mit 11,47 Sekunden als Zweitplatzierter nur knapp über seinem Hausrekord (11,37) geblieben.

Und das, obwohl Wind und Wetter es nicht gut mit den Leichtathleten meinte. Mit zum Teil mehr als zwei Metern pro Sekunden blies der Wind auf der Zielgeraden den Sprintern ins Gesicht. Trotzdem lief Lilian Steilen im 100-Meter-Vorlauf unter und im Endlauf knapp über 13 Sekunden, nachdem sich die Dreisprung-Bezirksrekordlerin vom PST in ihrer Spezialdisziplin mit 11,35 Metern nur der luxemburgischen Rekordlerin Melody Koffi (12,12) geschlagen geben musste.

In den Hürdensprints stehen die Zeichen in dieser Saison gut, dass die Region mit mehreren Nachwuchssportlern bei den Deutschen Meisterschaften vertreten sein kann. Alexander Studert von der LG Bernkastel-Wittlich blieb bei seinem Debüt über die 99,1 Zentimeter hohen Hindernisse der U-20-Junioren in 15,56 Sekunden über 110 Meter Hürden nur sechs Hundertstel über der DM-Norm (15,50). Auf der 100-Meter-Hürdendistanz der weiblichen U-18-Jugend kratzte Hannah Schwind (PST/15,09) an der 15-Sekunden-Schallmauer.