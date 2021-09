Leichtathletik : Hoffen auf viel Konkurrenz

Hannover Zwei Nachwuchsleichtathleten von der Mosel vertreten die Region Trier bei der DM der Unter-16-Jährigen in Niedersachsen.

Mit Diskuswerferin Nele Anton und Hürdenspezialist Jonas Schnitzius vertritt die LG Bernkastel-Wittlich am ersten September-Wochenende (4./5.9.) die Region Trier bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der 15-Jährigen in Hannover. Nele Anton, die die ein Kilogramm schwere Wurfscheibe in diesem Jahr bereits 36,58 Meter weit schleuderte, darf als Fünftbeste der Meldeliste bei Patzern der Favoritinnen darauf hoffen, in Medaillennähe zu kommen. Für Jonas Schnitzius wäre es gut, wenn sich niemand aus dem dem 26-köpfigen Meldefeld noch kurzfristig abmeldet. Denn bei mehr als 24 Startern in den Vorläufen gibt es nicht nur einen Endlauf, sondern A- und B-Finale für insgesamt 16 Hürdenläufer. Mit 11,21 Sekunden auf der 80-Meter-Distanz steht Schnitzius an 16. Position.