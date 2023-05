20. Auflage kommt auch dem Kinderhopiz zugute Der lange Weg zum Hospizlauf-Neustart 2023

Für lange Ausdauerleistungen braucht man gute Verpflegung. Das gilt auch für den Hospizlauf, obwohl sich die Teilnehmer die knapp 200 Kilometer lange Strecke an der Mosel entlang von Koblenz nach Trier beliebig einteilen können. Am 7. und 8. Juli geht es zum 20. Mal auf die Strecke. Ordentlich die Energiereserven aufzufüllen, gehört dabei einfach dazu. „Irgendwann habe ich gesagt, der Hospizlauf ist ja schon fast ein Schlemmerlauf. Es fehle nur noch, dass auch gegrillt wird“, erzählt Ralf Haas vom Organisationsteam von einer mehr zum Spaß gemachten Bemerkung vor einigen Jahren. Die Konsequenz: Seitdem wird am frühen Abend des ersten Lauftages auf einem Parkplatz nahe Ellenz-Poltersdorf gegrillt.