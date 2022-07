Benefizlauf : Hospizlauf: Wieder getrennt für die gute Sache

Trier Aufgeben gibt’s nicht! Auch wenn der Hospizlauf zum dritten Mal in Folge unter dem Motto „Getrennt, aber gemeinsam“ durchgeführt wird, wie seit 2004 jedes Jahr werden laufend für die Hospizhäuser der Region Spenden gesammelt.

In den kommenden Tagen werden mehr Läufer entlang der Mosel zwischen Koblenz und Trier zu sehen sein als an normalen Sommertagen. Aber den Lindwurm, der sich bis 2019 am zweiten Juli-Wochenende während 24 Stunden, Tag und Nacht, ob Sonne oder Regen, die knapp 200 Kilometer vom Deutschen Eck zum Trierer Hospizlauf bewegte, wird man vergeblich suchen. Zum dritten Mal in Folge findet der Hospizlauf virtuell statt. Corona hatte 2020 und 2021 dazu gezwungen unter dem Motto „Getrennt, aber gemeinsam“ Spenden zugunsten der Hospizhäuser der Region zu sammeln. Und das sehr erfolgreich! 2021 kamen insgesamt 22.500 Euro gesammelt. Im ersten Corona-Jahr waren es sogar 45.000 Euro.