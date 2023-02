Fastnachtslauf : Ein Hühnerkopf und andere bunte Läufer (Fotos)

Ellscheid 139 meist kostümierte Läufer nahmen am zweiten Fastnachtslauf in Ellscheid teil. Nicht nur sportlich, auch für die Kostüme war die Crosslaufstrecke ein Herausforderung.

Der Wind konnte noch so viel Nieselregen über die Eifelhöhen wehen, kalte Ohren bekam Christian Reck definitiv nicht. Der 41-Jährige hatte sich beim sogenannten Fastnachts(a)laaf in Ellscheid (Vulkaneifelkreis Daun) mit einem überdimensionalen Plüsch-Hühnerkopf kostümiert. Den Kopf unter zentimeterdicker Isolierung wurde es für Reck trotz T-Shirt und kurzer Hose ein schweißtreibender Lauf über 3,5 Kilometer.

Insgesamt 139 Läufer nahmen trotz der ungemütlichen und kostüm-unfreundlichen Witterung zur Mehrzahl verkleidet am Fastnachtslauf teil, den der Verein Vulkanläufer in Kooperation mit der Ellscheider Laufschule Schritt für Schritt zugunsten der Nestwärme organisierte. Rund 500 Euro kamen so für den ambulanten Kinderhospizdienst zusammen.

Es kamen zwar nur knapp halb so viele, wie bei der Premiere (286), Organisationsleiterin Inge Umbach zeigte sich trotzdem zufrieden: „Die Stimmung war klasse. Bedenken muss man auch, dass letztes Jahr keine Fastnachtsumzüge stattfanden. Diesmal hatten wir in Mehren und Darscheid direkt vor der Haustür.“ Das machte sich besonders in den drei Kinderläufen bemerkbar, an denen statt 100 nur knapp halb so viele Mädchen und Jungen teilnahmen.