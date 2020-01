Rheinland-Pfalz-Meisterschaften : Hürden- und Staffellauf gegen Zehnkampf-Weltmeister

Ludwigshafen Für die rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen sind 67 Leichtathleten aus der Region Trier gemeldet. Und Deutschlands Sportler des Jahres: Niklas Kaul

Wenn Niklas Kaul am morgigen Samstag (25. Januar) bei den Landeshallenmeisterschaften antritt, ist das nichts ungewöhnliches. Der 21-Jährige vom USC Mainz war schon oft bei den Titelkämpfe im Januar dabei. Vor einem Jahr gewann er den Titel über 60 Meter Hürden in 8,33 Sekunden. Dritter damals: Nicolas Fusenig vom Post-Sportverein Trier (PST/8,74). Man kennt sich also. Doch etwas anders wird es schon sein, wenn Fusenig morgen wieder neben Kaul im Startblock hockt. Dann läuft der Trierer nämlich gegen einen Weltmeister - den jüngsten Zehnkampf-Champion der Geschichte. Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften werden der erste Wettkampf von Deutschlands Sportler des Jahres 2019 seit den Weltmeisterschaften.