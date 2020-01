Leichtathletik : Hunsrückerin Aline Petry verbessert sich in der Halle

Hannover Die aus Haag im Hunsrück stammende Aline Petry ist nach der erfolgreichen Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Sommer gut in die Leichtathletik-Hallensaison gestartet.

Die 24-Jährige, die in Hannover studiert und seit 2015 für den VfL Hannover startet, nachdem sie für SFG Bernkastel-Kues Jugend-DM-Fünfte über 400 Meter Hürden geworden war, verbesserte sich bei den niedersächsischen Hallenmeisterschaften in Hannover über 400 Meter auf 58,10 Sekunden (fünfter Platz). Über 60 Meter blieb sie in 7,98 Sekunden erstmals unter der Acht-Sekunden-, über eine der engen 200-Meter-Hallenrunden in 25,81 Sekunden erstmals unter der 26-Sekunden-Schallmauer. Mit der Startgemeinschaft Hannover/Oldenburg gewann Petry in 1:41,80 Sekunden den Niedersachsen-Titel.