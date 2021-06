Laufveranstaltungen : Ohne Test in Frankreich laufen

Valgorge In Frankreich gibt es wieder Lauf-Wettbewerbe für Jedermann. Marina Wierz und Markus Wolff vom LT Schweich haben es bei einem Landschaftslauf getestet.

Straßenlauf-Training unter Wettkampfbedingungen, so wurden am vergangenen Wochenende die für alle Leistungsklassen offenen Läufe im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren beschrieben. Ein bisschen mehr richtiges Wettkampf-Gefühl kam für Marina Wierz und Markus Wolff in Frankreich auf. Die beiden Läufer des LT Schweich nahmen an einem Landschaftslauf in Valgorge im Departement Ardèche im Süden des Landes teil. Mit Erfolg: Wierz belegte über 20 Kilometer (mit 900 Höhenmetern) eine halbe Minute hinter Isabelle Lamy den zweiten Platz. „Berg hoch konnte ich alle Frauen überholen. Aber ich wurde dann bei den Bergab-Passagen von einer Trail-Spezialistin aus La Réunion überholt“, erzählt die 29-Jährige. Mit viel Geröll und extremen Steilstücken war die Strecke nicht nur konditionell, sondern auch technisch anspruchsvoll.