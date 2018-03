Plus beim Läufercup

In diesem Jahr feiert die regionale Wettbewerbs-Serie ihr Silberjubiläum.

Kurz vor dem Start in die 25. Saison haben alle Sieger des Bitburger 0,0% Läufercups 2017 ihre Urkunden und Preise erhalten. In der Stadthalle von Bitburg wurden 100 Läufer geehrt, die es in der Gesamt- oder einer Altersklassenwertung unter die besten fünf geschafft oder sogar an allen zehn Zehn-Kilometer-Rennen teilgenommen haben.

Insgesamt erfüllten 2017 150 Ausdauersportler die Kriterien für die Aufnahme in die Cup-Wertung und rannten bei mindestens sechs der zehn Wertungsläufe mit. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 18 Prozent. In allen zehn Rennen kamen 3649 Läufer ins Ziel. Das sollte eine gute Basis für die Jubiläumssaison sein, die am 10. März in Schweich startet.

Während die Gesamtwertung der Männer mit Philipp Klaeren, Alexander Bock und Andreas Theobald durch 2017 für den PST Trier startende Läufer dominiert wurde, strich bei den Frauen Linda Betzler zum vierten Mal die mehr als 500 Euro Siegprämie ein. Die 25-Jährige aus Igel, die für LG Rhein-Wied startet, zog mit der bisher alleinigen Rekordsiegerin Heidi Schneider (Cup-Gesamtsiegerin 1996/97 und 2007/08) gleich. Schneider stand ebenfalls auf der Siegerehrungsbühne. Die ehemalige Senioren-Europameisterin vom FSV Ralingen gewann die Altersklasse der 60- bis 64-Jährigen (W 60).

Endstand (nach Durchschnitt der sechs besten Zehn-Kilometer-Zeiten):

Frauen , Gesamt: 1. Linda Betzler (Igel/LG Rhein-Wied/W20) 39:18 Minuten, 2. Chiara Bermes (PST) 39:37, 3. Marina Wierz (LTS) 39:45, 4. Annette Reiser (LAZ Puma Rhein-Sieg) 42:02, 5. Michelle Bauer (LTS) 42:31. U16: Katharina Meyers (Die Eifelläufer) 50:37. U20: Viola Rech 45:35. W30: Simone Cillien (LTS) 43:33. W40: Petra Schneider (TV Hermeskeil) 46:54. W45: Claudia Flesch (LTS) 45:04. W50: Annette Reiser (LAZ Puma Rhein-Sieg) 42:02. W55: Doris Weber (TV Hermeskeil) 46:06. W60: Heidi Schneider (FSV Ralingen) 47:27. W65: Monika Lichter (DJK Prüm-Enz) 53:50.

Männer , Gesamt: 1. Philipp Klaeren (M20) 32:49 Minuten, 2. Alexander Bock 32:5, 3. Andreas Theobald 33:26 (alle PST), 4. Martin Siebenborn (PSV Wengerohr/M30) 34:00, 5. Daniel Hilgers (Belgien/AC Eifel) 34:27, 6. Dominik von Wirth (TG Konz) 35:22. U18: Maximilian Fuchs (Wittlicher TV) 44:34. U20: Peter Morbe (Silvesterlauf Trier) 35:45. M35: Michael Beck (SV Palzem-Wehr) 36:38. M40: Thomas König (Bergläufer Issel) 39:39. M45: Thomas Ulbrich (LTS) 37:47. M50: Andreas Bock (Pfarrkapelle Schwarzenbach) 36:25. M55: Andreas Wagner 39:13. M60: Wilfried Hermesdorf (TG Konz) 42:23. M65: Hans-Josef Leinen (SE Orenhofen) 44:44. M70: Dieter Burmeister (PL) 47:13. M75: Gunther Berger (PL) 54:28. M80: Willi Niederprüm 1:08:26.

Teilnahme an allen zehn Wertungsläufen: Leonie Theis, Marion Haas, Harald Stach (alle LG Meulenwald Föhren), Irmgard Kasper, Josef Kasper (alle DJK Prüm-Enz), Peter Mettlach (Silvesterlauf Trier), Stefan Steiling (Team Active BKS), Stefan Feller (LTF Marpingen), Aloys Dawen (SG Triathlon Prüm), Manfred Marx (FSV Ralingen), Peter Fischer (Trierer Stadtlauf), Oswald Meier (DJK Wißmannsdorf), Christoph Willems (SV Krettnach), Andreas Kiemen (DJK Irrel), Franz Feller (LTF Marpingen), Gunther Berger (PL), Michael Diwo