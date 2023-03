Sportler sammeln Spenden In Morbach in den Frühling Laufen und Rad fahren

Beide Angebote sind keine Wettkämpfe! Beim Spendenlauf können Läufer, aber auch Walker und Spaziergänger auf einer 430 Kilometer langen Runde um die katholische Kirche zwei Stunden lang (10-12 Uhr) so viele Kilometer sammeln, wie sie wollen. So viel man will, kann man natürlich auch spenden, sagt Organisator Thomas Koch. Ob man es bei fünf Euro belässt oder pro Runde, Kilometer oder pauschal noch etwas obendrauf gibt, bleibt jedem selbst überlassen.