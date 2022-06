Inklusive Laufveranstaltung in der Eifel : In Ormont läuft niemand allein

Ormont Vater-Tochter-Sieg und volle Strecke beim Inklusionslauf beim 31. Volkslauf in Ormont.

Niemand läuft allein, das Motto galt beim Volkslauf in Ormont insbesondere für die Teilnehmer mit Beeinträchtigung. Im so genannten Inklusionslauf schlossen sich zahlreiche Starter der übrigen Wettbewerbe, dazu noch zahlreiche Zuschauer den Para-Sportlern bei ihrem Ein-Kilometer-Lauf an. Insgesamt 232 Läufer im Ziel verzeichnete der FC Ormont bei der 31. Auflage ihrer Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Lebenshilfe Prüm.

In den Hauptrennen über entweder eine oder zwei Waldlaufrunden gab es den erwarteten Vater-Tochter-Sieg: Auf großen Teilen der Strecke von Vater Norbert begleitet, siegte Celine Schneider (LAZ Rhein-Sieg) über 4,6 Kilometer in 17:35 Minuten. Norbert Schneider (TV Scheven) legte auf der zweiten Runde noch einen Zahn zu und siegte über 9200 Meter in 34:59 Minuten vor dem Kölner Jörg Peters (35:11) und Sascha Schulz von der TG Konz (37:43). Schnellste Teilnehmerin auf der langen Strecke war Jörg Peters Frau Nicole in 44:46 Minuten.