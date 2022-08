Leichtathletik : Inge Umbach hört auf: „Es tut sehr weh!“

2023 läuft Inge Umbach vielleicht selbst beim Maare-Mosel-Lauf mit, wenn sie den größten Landschaftslauf der Region nicht mehr als Organisationsleiterin vorsteht. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Fast durchgehend ein Vierteljahrhundert stand Inge Umbach als Organisationsleiterin hinter dem Maare-Mosel-Lauf. Am 27. August hält sie das letzte Mal die Fäden in der Hand. Aber auch dann soll es weitergehen!

Schlaflose Nächte, manches Zwiegespräch mit sich selbst, Inge Umbach hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Mit der 24. Auflage des Maare-Mosel-Laufs am 27. August legt sie die Organisationsleitung der größten Laufveranstaltung im Vulkaneifelkreis Daun nieder. Seit fast einem Vierteljahrhundert und nur mit einer kurzen Unterbrechung 2005 und 2006 ist Umbach die Frau hinter dem Maare-Mosel-Lauf. Sie sei manchmal in den vergangenen Wochen schon nahe dran gewesen ihre Entscheidung rückgängig zu machen. „Doch ich bleibe dabei“, sagt sie bestimmt, „aber es tut sehr weh.“ Sie habe gemerkt, dass sie nicht mehr bereit sie Jahr für Jahr die Verantwortung für den Maare-Mosel-Lauf zu tragen, begründet Umbach ihren Rücktritt.

Der Maare-Mosel-Lauf, das war 1998 mit der Fertigstellung des nördlichen gleichnamigen Radwegs über die ehemalige Bahntrasse zwischen Daun, Wittlich und Bernkastel-Kues die Idee von Umbach, des ehemaligen Dauner Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Werner Klöckner und VG-Mitarbeiter Günter Schenk. Start am Bahnhof Daun und nach elf Kilometern Ziel am ehemaligen Gillenfelder Bahnhof. 75 Läufer kamen. Da reichte der Platz in der Gaststätte vis-à-vis vom Ziel für die Siegerehrung vollkommen aus. Der Umzug des Ziels an die Gillenfelder Schule war aber richtungsweisend. Spätestens als sich 2002 mit der Einführung des Halbmarathons die Teilnehmerzahlen auf deutlich über 400 mehr als verdoppelten. Bisheriger Höhepunkt war das Jubiläumsjahr 2017 mit 1257 Teilnehmern im Ziel. Das ist die exakte Formulierung, auf die Umbach Wert legt. Und: Alles in den Ergebnislisten nachzählbar!

Fröhliche und zufriedene Läufer sind für Inge Umbach wichtiger als Teilnehmerrekorde. Nach fast einem Vierteljahrhundert hört die Maare-Mosel-Lauf-Organisatorin am 27. August auf. Foto: Holger Teusch

Info 24. Maare-Mosel-Lauf am 27. August 16.00 Uhr Mädchen 6-11 Jahre (800 Meter) 16.15 Uhr Jungen 6-11 Jahre (800 Meter) 16.30 Uhr Mädchen/Jungen 12-15 Jahre (1600 Meter) 17.00 Uhr Bambinilauf (300 Meter) Alle Nachwuchswettbewerbe mit Start und Ziel in Gillenfeld! 17.10 Uhr Inlineskater (10 km, Start Maarbad Schalkenmehren) 17.15 Uhr Halbmarathon (21,1 km, Start Bahnhof Daun) 17.30 Uhr 10-km-Lauf (Start: Maarbad Schalkenmehren) 17.30 Uhr Jugend- und Jedermannlauf (5 km, Start: Gewerbegebiet Mehren am Maare-Mosel-Radweg) 17.30 Uhr GesundLand-Strecke inklusive Walking (7 km, Start: Gewerbegebiet Mehren, ohne Zeitmessung) Ziel für alle Wettbewerbe: Schule Gillenfeld Informationen: www.maaremosellauf.de Anmeldung: www.chiplauf.de

Um die reine Masse geht es Umbach sowieso nicht. „Qualität geht vor Quantität“, sagt sie. Dass das Wachstum auch in der Laufszene nicht grenzenlos ist, hat sie schon Corona prognostiziert. Die Pandemie haben den meisten Laufveranstaltungen, wenn sie denn überhaupt wieder organisiert wurden, bisher in der Regel Teilnehmerrückgänge beschert.

Zur Lauf-Organisation kam Umbach über ihre eigene Lauf-Leidenschaft. In ihrem Wohnort Ellscheid und beim dortigen Sportverein engagierte sie sich beim Volks-, später auch beim Crosslauf. Ihr „Baby“ ist aber der Maare-Mosel-Lauf, den sie mit ganz viel Herzblut und persönlichem Einsatz, aber immer im Team, wie sie betont, weiterentwickelte. Ihre Privatwohnung - zeitweise das Wettkampfbüro, in dem Startnummern-Stapel darauf warteten, sortiert zu werden. Unter ihrem Telefonanschluss war Umbach zuweilen sieben Tage die Woche fast rund um die Uhr für Läufer erreichbar. Es gibt keine dummen Fragen, gerade von Laufanfängern! Jeder soll ernst genommen werden, so ihre Devise. Streckenänderung? Umbach schnappte sich ihr Mountainbike, um die Variante abzumessen. Dabei stürzte sie 2004 so unglücklich, dass sie wenige Wochen vor dem Maare-Mosel-Lauf operiert werden musste. Aber eine Hand blieb ja frei, um weiterhin Anmeldungen anzunehmen.

Was macht Inge Umbach, wenn es für sie nach dem 27. August nicht mehr heißt: Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung? „Ich werde mich nicht von der Laufszene verabschieden. Im Gegenteil! Laufen ist mein Lebenselixier“, sagt die Lauftherapeutin, die seit 2018 mit 1:49:40 Stunden den Halbmarathon-Rheinlandrekord der Altersklasse W 65 hält.