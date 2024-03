Inklusiver Rekordstart in den Lauf-Frühling Rund 1900 Läufer und Walker beim Fährturmlauf (Fotos)

Knapp 30 Jahre nach dem ersten Schweicher Stadtlauf 1994 bricht die Fährturmlauf genannte Nachfolgeveranstaltung alle Frühlingslaufrekorde der Region: Fast 1900 Läufer und Walker hatten sich für die zwölfte Auflage am Samstagnachmittag angemeldet. Den Bitburger 0,0%-Hauptlauf über zehn Kilometer als Auftaktrennen zum 30. Läufercup der Brauerei aus der Eifel gewannen Lokalmatadorin Michelle Bauer vom ausrichtenden LT Schweich in 37:53 Minuten und Alexander Bock (LC Rehlingen) in 31:24 Minuten.