Saisonstart Triathlonbundesliga „Was wollen die Trierer in der Bundesliga?“

Zur Person

Foto: Holger Teusch

Der Vorsitzender von Tri Post Trier, der Triathlon-Abteilung des Postsportvereins (PST), startete als Neunjähriger erstmals bei Crossläufen. In Nürnberg geboren, wuchs Marc Pschebizin in Bernkastel-Kues auf. Als 15-Jähriger lief er 2000 Meter schon in 6:07,2 Minuten, konnte durch Verletzungen sein läuferisches Potenzial aber nie ganz ausleben. Nach dem Abitur wurde er auf einer Weltreise auf Hawaii vom Triathlon-Virus infiziert. Das abwechslungsreichere Training verkraftete sein Bewegungsapparat besser. Pschebizin nahm mehrmals an Triathlons über die Ironman-Distanz unter anderem in Roth und auf Hawaii teil und wurde 2019 als Senior der Altersklasse M45 Weltmeister im Xterra-Crosstriathlon. Über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen erzielte er vor 16 Jahren mit 8:34:58 Stunden die beste Zeit eines Triathleten aus der Region Trier. Der Sportwissenschaftler hat sich als Trainer selbstständig gemacht und lebt mit seiner Familie in Mertesdorf.