Triathlon-Weltmeisterschaft : Ironman auf Hawaii: Anne Haug aus Saarbrücken erreicht dritten Platz

Anne Haug vom LAZ in Saarbrücken erreichte beim Iron Man auf Hawaii den dritten Platz. (Archivaufnahme) Foto: dpa/Daniel Karmann

Sie hat alles gegeben, sagte sie am Ende der Triathlon-Weltmeisterschaft Ironman auf Hawaii. Anne Haug vom LAZ Saarbrücken gratulierte im Ziel ihren Konkurrentinnen – und sackte dann in sich zusammen.

Anne Haug hat den erneuten Titeltriumph bei der Ironman-WM verpasst, aber wieder einen Podiumsplatz erreicht. Die 39 Jahre alte Profi-Triathletin aus Bayreuth, die am Olympiastützpunkt des Leichtathletikzentrums (LAZ) in Saarbrücken trainiert, schaffte es am Donnerstag, 6. Oktober, nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auf den dritten Platz.