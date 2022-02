Leichtathletik : Istaf Indoor: Sophia Junk 60-Meter-Dritte mit WM-Norm

Berlin Die aus Konz stammende Sprinterin war in Berlin beste Deutsche, lag vor Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper, verzichtet aber voraussichtlich trotz Norm auf den Hallen-WM.

Es läuft bei Sophia Junk! Nur drei Tage hatte ihre in Erfurt aufgestellte 60-Meter-Bestzeit in 7,33 Sekunden Bestand. Am Freitagabend steigerte sich die 22-Jährige, die Konz aufgewachsen ist, mittlerweile aber für die LG Rhein-Wied startet, beim Istaf-Indoor in Berlin als Drittplatzierte auf 7,29 Sekunden. Damit verteidigte Junk ihre nationale Spitzenposition vor Gina Lückenkemper. Die 100-Meter-Vizeeuropameisterin vom SCC Berlin, die nach 1099 Tagen erstmals wieder in der Halle startete, wurde in 7,33 Sekunden Fünfte.