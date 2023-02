Skilanglauf : Vor vier Jahren WM-Zuschauer, jetzt dabei

Planica Skilangläufer Jan Stölben vom SLV Ernstberg ist für die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica in Slowenien nominiert.

(teu) Die Erinnerung an die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 ist bei Jan Stölben noch präsent: „Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor vier Jahren in Seefeld als Zuschauer da stand“, erzählt der 21-Jährige. Am kommenden Sonntag (26.2.) im slowenischen Planica wechselt der Skilangläufer vom SLV Ernstberg auf die Seite der Aktiven. Stölben ist bei der Nordischen WM, die am Dienstag (21.2.) begann und bis zum 5. März dauert, für den Teamsprint nachnominiert worden. Den Ausschlag gab sein zweiter Platz im Sprint beim Kontinentalcup am vergangenen Wochenende in der Schweiz. „Das ist eine Bestätigung für die bisherige Saison“, sagt Stölben.