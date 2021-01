Wintersport : Mit viel Selbstbewusstsein und Gartencross zur Ski-WM

Manderscheid/Vuokatti Jan Stölben ist der erste Skilangläufer aus der Region, der an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Am Montag geht es für den 19-Jährigen aus Manderscheid ins finnische Vuokatti.

Schlafen, Essen, Training und natürlich Schule, aber oft im Fernunterricht, aus nicht viel mehr bestand Jan Stölbens Tagesablauf in den vergangenen Monaten. Der 19-Jährige aus Manderscheid hat sich durch Corona-Einschränkungen im Training und mehrmalige Quarantäne gekämpft. Als Lohn kann er sich in der zweiten Februar-Woche einen Traum erfüllen: die Teilnahme an der nordischen Ski-Weltmeisterschaft. Am Montag fliegt er mit der deutschen Nationalmannschaft nach Finnland.

„Wenn man halbwegs im Training bleiben will, ist es schon brutal hart“, sagt Jan Stölben über die Zeiten, in der er komplett auf sich allein gestellt im Haus seiner Eltern und deren Garten fit gemacht hat. Mehrmals musste der Manderscheider, der seit 2017 das Sportinternat in Winterberg im Rothaargebirge (Nordrhein-Westfalen) besucht und für den SK Wunderthausen startet, nach Kontakt mit Corona-Infizierten in vorsorgliche Quarantäne. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, zogen die Eltern Christine und Alexander, die beide im Gesundheitssektor arbeiten, in dieser Zeit in die (sowieso leer stehende) Ferienwohnung von Jans Großeltern. „Wir haben improvisiert“, erzählt Christine Stölben, die es 800-Meter-Läuferin bei der LG Vulkaneifel zur Rheinland-Pfalz-Jugendmeisterin und DM-Teilnehmer geschafft hatte. Für Klimmzüge legte sich ihr Sohn unter den Esstisch und Crosslauf-Einheiten absolvierte er im heimischen Garten. „Das vom Kopf her schon ganz schön schwer, wenn man 100 Runden im Garten läuft“, erzählt Jan Stölben.