Skilanglauf : Jan Stölben haarscharf an ersten Kontinentalcup-Sieg vorbei

Campra Der Skilangläufer aus Manderscheid muss sich in der Schweiz nur knapp dem Italiener Michael Hellweger geschlagen geben.

Die Enttäuschungen der U-23-Weltmeisterschaft in Kanada (der TV berichtete) hat Jan Stölben abgeschüttelt. „Es geht stetig bergauf“, sagt der 21-Jährige. Zurück in der europäischen Skilanglauf-Saison hat sich der Sportler vom SLV Ernstberg (Vulkaneifelkreis Daun) mit seinem bisher besten Resultat beim Kontinentalcup (COC) belohnt. Im schweizerischen Campra musste sich Stölben im Sprint in der freien Technik nur dem Italiener Michael Hellweger geschlagen geben. Im Massenstartrennen in der klassischen Parallelschritt-Technik belegte er bei schwierigen Bedingungen den 23. Platz.