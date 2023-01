Skilanglauf : Aus der Skihalle zur WM nach Kanada

Skilangläufer Jan Stoelben aus Manderscheid (SLV Ernstberg) ist für dei U-23-Weltmeisterschaften in Kanada nominiert. Foto: Holger Teusch

Oberhof Skilangläufer Jan Stölben vom SLV Ernstberg hat trotz Sturzpech die Führung im Deutschlandpokal verteidigt und wurde für die U-23-Weltmeisterschaften nominiert.

(teu) Skihalle statt Freiluft, das vorletzte Deutschlandpokalrennen der Skilangläufer musste in klimatisierter Umgebung auf Kunstschnee im thüringischen Oberhof ausgetragen werden. Aus dem Training heraus fuhren auch die U-23-Weltmeisterschaftskandidaten, darunter der Manderscheider Jan Stölben, mit. Der 21-Jährige vom SLV Ernstberg (Vulkaneifelkreis Daun) machte auf dem ungeliebten Indoor-Parcours seine WM-Nominierung perfekt. Im Distanzrennen über 9,3 Kilometer in der klassischen Technik belegte er am Samstag den fünften Platz. Den Sprint-Prolog über 900 Meter am Sonntag gewann er mit deutlich über zwei Sekunden Vorsprung. „Das war sehr ordentlich, auch wenn noch ein paar Wackler drin waren“, sagt der Sportsoldat. Problemlos kam Stölben durch Viertel- und Halbfinale auch in den Endlauf der besten Vier. Im Finale stürzte er allerdings und hatte mit dem Kampf um die drei ersten Plätze nichts mehr zu tun. Das war ärgerlich gewesen, er habe das aber abgehakt, sagt Stölben. Mit dem vierten Platz im Sprint und dem fünften im Distanzrennen verteidigte er seine Führung im Deutschlandpokal.

Stölbens Blick richtet sich nach vorne. Zunächst nach Livigno. In Italien will er sich vorbehaltlich der Nominierung durch den Deutschen Ski-Verband (DSV) am kommenden Samstag (21.1.) noch einmal gerne im Weltcup beweisen. Dann muss es ganz schnell gehen. Am Sonntag um 10 Uhr startet der Flieger von Frankfurt aus nach Kanada zur U-23-Weltmeisterschaft. Nur gut zwölf Stunden bleiben Stölben für die Rückfahrt über die Alpen an den Main.