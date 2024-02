Erfolg für Skilangläufer aus der Eifel Jan Stölben startet so gut wie noch nie in seine vierte Skilanglauf-WM

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaut Jan Stölben auf die ersten Rennen der U-23-Weltmeisterschaften in Planica. Im Sprint erreichte der 22-Jährige vom SLV Ernstberg in den slowenischen Alpen als Siebter seine bisher beste Platzierung in einem Einzelwettbewerb (bisher Platz zehn bei den Junioren 2021).