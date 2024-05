Eine der Besten der Welt Hyrox-WM: Wittlicherin will in die Top Ten

Nur Laufen war Jana Lebenstedt irgendwann zu langweilig. Lange Zeit hatte sich die aus Wittlich stammende junge Frau so fit gehalten. Mehr als fit muss man sagen! Sie lief Marathon in 3:10:52 Stunden und gewann den Halbmarathon in ihrer Wahlheimat Fulda in 1:25:48 Stunden. „Vor zwei Jahren habe ich aber gemerkt, mir fehlt etwas die Abwechslung“, erzählt die 28-Jährige.