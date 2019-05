Leichtathletik : Jede Menge Punkte gesammelt

Neuwied Der Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier gewinnt neun Mal bei den Rheinlandmeisterschaften in den Blockmehrkämpfen. Alexander Studert qualifiziert sich für Mehrkampf-DM. Anna-Sophie Schmitt und Simon Quint können die Zusatznorm für die deutschen U-16-Meisterschaften abhaken.

Das war Maßarbeit! Um exakt einen Punkt überbot Alexander Studert bei den Rheinlandmeisterschaften in den Blockmehrkämpfen am vergangenen Samstag in Neuwied die DM-Norm. 2501 Punkte sammelte der 14-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich im Fünfkampf mit dem Schwerpunkt auf die Wurfdisziplinen. Damit ist er nicht nur M-14-Rheinlandmeister geworden, sondern hat sich - wenn auch knapp - für die deutschen Meisterschaften im August in Lage qualifiziert. Im Diskuswurf schleuderte Studert die Ein-Kilo-Scheibe erstmals über die 30-Meter-Markierung (30,30 Meter). Seine vier Kilogramm schwere Kugel landete zum ersten Mal jenseits der elf Meter (11,20 Meter) und auch im Hürdenlauf gab es eine Premiere. Noch nie war er bisher auf der 80-Meter-Distanz unter 13 Sekunden geblieben (12,72 Sekunden). Dazu kamen 13,22 Sekunden über 100 Meter und 4,81 Meter im Weitsprung.