Triathlon : Heuernte vor der DM-Titelverteidigung

Jens Roth testete die DM-Strecken des Crosstriathlons in Schalkenmehren und half Lothar Kaspers (oranges Shirt) und seinem Team spontan bei der Heuernte auf dem Gelände, auf dem die Wechselzone aufgebaut wird. Foto: privat

Schalkenmehren Im Rahmen des Vulkan-Cross-Triathlons finden am Samstag (31. Juli) in Schalkenmehren die Deutschen Meisterschaften statt. Jens Roth von Tri Post Trier kann seinen sechsten Titel in Folge gewinnen. Aber der 33-Jährige kämpft seit fast zwei Jahren um seine Form - und das nicht nur wegen Corona.

(teu) Jens Roth ist realistisch: „Ich weiß, jede Serie geht irgendwann einmal zu Ende.“ Aber kampflos wird die Konkurrenz den fünfmaligen Deutschen Meister im Crosstriathlon am Samstag (31. Juli, erster Start 11 Uhr, Hauptrennen 14 Uhr) bei seinem Heimrennen in Schalkenmehren (Vulkaneifelkreis Daun) nicht entthronen können. „Ich würde nicht starten, wenn ich nicht wüsste, dass ich wieder gewinnen kann“, sagt Roth wohl wissend, dass es seine vielleicht schwerste Crosstriathlon-DM wird.

Roths letzter „richtiger“ Triathlon-Wettkampf war ein Ironman 70.3 in Trier chinesischer Partnerstadt Xiamen vor fast zwei Jahren (achter Platz). Im vergangenen September trat er zwar noch mit dem PSD Bank Team Tri Post Trier beim Bundesliga-Rennen in Saarbrücken an, allerdings auf einer ultrakurzen Distanz und zudem gehandicapt nach einem dreifachen Bänderriss im linken Fuß. Kaum war dieser richtig verheilt und die Ausdauergrundlage im Winter gelegt, spielte Roths Hüfte nicht mit. „Seit März konnte ich vier Monate nicht laufen“, erzählt der 33-Jährige von Tri Post Trier. Das schlug auch aufs Gemüt: „Mir ging es auch mental nicht so.“

Eine Perspektive eröffnete sich Roth aber, als der SC Blau-Weiß Schalkenmehren zu Monatsbeginn die Genehmigung zur Durchführung des Vulkan-Cross-Triathlons mit der Deutschen Meisterschaft bekam. „Ich laufe seit drei Wochen wieder“, erzählt er. Nicht schmerzfrei, aber er habe die Hüftprobleme, deren Ursache bisher noch nicht gefunden wurden, unter Kontrolle. Trainer Marc Pschebizin verordnete einen „Crashkurs“ (Roth) im Laufen.

Zudem war der aus Monzelfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammende Roth in den vergangenen Wochen mehrmals in Schalkenmehren. Um die 32 Kilometer lange Mountainbike-Strecke abzufahren, aber auch, um den Organisatoren etwas unter die Arme zu greifen. Mit Informationen vom Radparcours und mit der Heugabel. „Ich habe den Jungs ein bisschen geholfen die Wechselzone zu präparieren“, erzählt Roth, wie er half die Heuernte zu verladen. Er sei einfach dankbar, dass Organisationsleiter Lothar Kaspers und sein Team die Veranstaltung trotz der Corona-Einschränkungen (es wird beispielsweise keine Party nach dem Rennen geben) durchführen.

„Den Heimvorteil, seine Streckenkenntnis muss Jens nutzen“, sagt Pschebizin, dass die Trainingseinheiten vor Ort wichtig waren, um Roths Chancen zur Titelverteidigung zu wahren. Beim Schwimmen über 1500 Meter im Maar kann es seit Jahren niemand mit dem ehemaligen Leistungsschwimmer aufnehmen. Nach dem Radfahren muss Roth aber mit genügend Vorsprung auf die neun Kilometer lange Laufstrecke gehen, um auch in seiner schwächsten Disziplin vorne zu bleiben. Gerade nach dem verletzungsbedingten Trainingsausfall. „Er braucht zwei Minuten Vorsprung“, vermutet Pschebizin.

Anders als zwischen 2015 und 2019, als Roth fünfmal in Folge Deutscher Crosstriathlon-Meister wurde (2020 fielen die Titelkämpfe wegen Corona aus), sei es diesmal ein Überraschungspaket, glaubt der Coach. Als seinen stärksten Konkurrenten sieht Roth Malte Plappert vom Tri-Team Heuchelberg. „Der hat in den letzten Wochen gute rennen abgeliefert. Aber wenn er gewinnen will, muss er an mir vorbei“, gibt sich der Tri-Post-Athlet kämpferisch. Pschebizin hat auch Veit Hönle (TV Mengen) auf der Rechnung. Der 29-Jährige belegte 2018, als die DM zuletzt in Schalkenmehren stattfand, den dritten Platz.