Triathlon : Jens Roth feiert ersten Xterra-Sieg

Castiadas/Sardinien Nachdem der sechsmalige Deutsche Meister im Crosstriathlon zu Monatsbeginn erkrankt nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen konnte, feiert Jens Roth auf Sardinien ein versöhnlichen Saisonabschluss.

(teu) „Das ist definitiv ein gelungener Saisonabschluss“, sagt Jens Roth. Eigentlich wollte der 34-Jährige von Tri Post Trier schon Anfang Oktober bei der Xterra-Weltmeisterschaft in Italien seinen letzten Crosstriathlon-Wettkampf in diesem Jahr bestreiten. Doch erkrankt musste Roth unverrichteter Dinge wieder abreisen. Seine gute Form konnte der sechsmalige Deutsche Meister aber beim Xterra-Rennen auf Sardinien, dem letzten dieser Art in Europa in diesem Jahr, unter Beweis stellen. Nach 1000 Meter Schwimmen im Mittelmeer, 24 Kilometer auf dem Mountainbike und einem Acht-Kilometer-Crosslauf feierte Roth am vergangenen Samstag einen Start-Ziel-Sieg - seinen ersten in der weltweit ausgetragenen Rennserie.