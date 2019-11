Triathlon : Jens Roth: Kein Kamikaze in Fernost

Xiamen Trierer Triathlet belegt beim Ironman-70.3-Rennen in Triers chinesischer Partnerstadt Xiamen den achten Platz.

Jens Roth hat bei seinem Debüt in der Ironman-70.3-Serie keine Experiment gemacht. Beim Mitteldistanzrennen in Triers Partnerstadt Xiamen belegte der 31-Jährige über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und einem Halbmarathonlauf (21,1 Kilometer) am Sonntag unter 1386 Ausdauersportlern in 4:03:46 Stunden im Ziel den achten Platz. Die Partnerschaftsstaffel Trier-Xiamen mit den Trierern Martin Kasel und Sascha Thelen kam nicht in die offizielle Wertung, weil die chinesische Schwimmerin die Maximalzeit über 1,9 Kilometer überschritt. Kasel durfte trotzdem 90 Kilometer Rad fahren (2:36 Stunden) und Thelen 21,1 Kilometer laufen (2:02 Stunden).