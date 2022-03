Triathlon : 30. Platz nach 30 Grad Temperaturschock

Jens Roth von Tri Post Trier belegte im Profirennen des Mitteldistanz-Triathlons auf dem Homestead Speedway bei Miami in Florida den 30. Platz. Foto: Nils Lauterbach

Miami Jens Roth absolvierte im Profifeld des Mitteldistanz-Triathlon Clash Miami seinen ersten Triathlon in diesem Jahr. Martin Kasel gewann den Jedermann-Duathlon.

(teu) Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt beim Abflug in Deutschland und mehr als 30 Grad in Florida, Jens Roth musste am vergangenen Wochenende bei seinem Triathlon-Saisonstart einen Hitzeschock verkraften. Der 34-Jährige von Tri Post Trier belegte beim Mitteldistanz-Rennen Clash Miami den 30. Platz im Feld der Profis.