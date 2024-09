Mit einer Medaille bei den Xterra-Weltmeisterschaften wird es für Jens Roth zumindest mit Profi-Lizenz sehr schwer werden. „Die Szene hat sich extrem professionalisiert“, sagt der sechsmalige Deusche Crosstriathlon-Meister, „von den besten Zehn bei der WM arbeitet niemand mehr Vollzeit.“ Aber nach dem Schwimmen war der 36-Jährige von Tri Post Trier, der beim Saarkraftwerk in Mettlach arbeitet, bei den Welt-Titelkämpfen der Triathlon-Variante im Gelände wieder einmal der Erste. Dass wegen der Kälte am vergangenen Samstag nur ein Kilometer statt 1500 Meter im Molveno-See in Italien zurückgelegt werden musste, war ein Nachteil für den den ehemaligen Leistungsschwimmer. Auf dem Mountainbike (32 Kilometer) und beim abschließenden Traillauf (zehn Kilometer) wurde Roth bis auf den 18. Platz durchgereicht. „First out of water war auf jeden Fall mein Ziel. Dann hatte ich aber nicht die richtig guten Rad-Beine“, erklärte er, dass die Top Ten schnell außer Reichweite geriet. Unter die besten Zehn schaffte es im erstmals durchgeführten U-16-WM-Rennen aber Roths Vereinskameradin Julie Vandenbussche. Die 15-Jährige belegte über 400 Meter Schwimmen, acht Kilometer MTB fahren und zwei Kilometer Laufen den sechsten Platz.