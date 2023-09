Weltmeisterschaft mit Trierer Jens Roths zweite Xterra-WM soll nicht die letzte sein

„Ich habe jetzt auf jeden Fall schon einmal die Strecken gesehen“, flachst Jens Roth. Mit dem Abfahren des Mountanbike-Parcours und ein bisschen Jogging über die Fünf-Kilometer-Runde, die am Samstag bei den Xterra-Weltmeisterschaften am Molveno-See in Italien zweimal absolviert werden muss, ist der 35-Jährige schon weiter als vor einem Jahr. Damals musste er nach seiner Anreise erkrankt nicht nur auf einen Start verzichten, sondern bekam von der beeindruckenden Dolomiten-Landschaft auch sonst nicht viel mit. Das ist diesmal anders und Roth freut sich auf seinen ersten Xterra-WM-Start in Europa, seinen überhaupt erst zweiten bei den globalen Titelkämpfen der Crosstriathlonserie!