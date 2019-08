Crosstriathlon : Macht Jens Roth es Gesa Krause nach?

Nach fünf Siegen in Folge beim Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren möchte Jens Roth von Tri Post Trier auch bei der Crosstriathlon-DM in Zittau abheben und seinen Titel zum vierten Mal verteidigen. Foto: Holger Teusch

Zittau Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause vom Verein Silvesterlauf Trier hat zu Beginn des Monats ihren fünften deutschen Meistertitel in Folge gewonnen. Am dritten August-Samstag (17.8.) kann Triathlet Jens Roth von Tri Post Trier es der zweimaligen Europameisterin gleichtun.

Seit 2015 ist der 31-Jährige bei Deutschen Meisterschaften im Crosstriathlon ungeschlagen. Bei der DM im Rahmen der O-See-Challenge in Zittau geht Roth als Favorit ins Rennen. „Ich würde sagen, ich bin bereit für Titel Nummer fünf“, sagt Roth vor Selbstbewusstsein strotzend. „Die ungerade Jahreszahl spricht für mich“, ergänzt er mit Blick auf seine DM-Siege in Zittau 2015 und 2017. Nach seinem Sieg beim Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren und dem erfolgreichen Abschneiden beim Triathlon-Bundesligarennen in Berlin nur einen Tag später fühlt sich Roth fit. Seinen gefährlichsten Gegner sieht er im Heidelberger Maximilian Saßerath, der kürzlich bei seinem Heimrennen den ehemaligen Hawaii-Ironman-Gewinner Sebastian Kienle bezwungen hat. Roth den fünften Titel streitig machen wollen auch der Vorjahres-Zweite Peter Lehmann (Halle) und -Dritte Malte Plappert (Heuchelberg).