Leichtathletik : Jens Roth will seinen DM-Titel zurück

Nach seinem Sieg beim Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren will Jens Roth von Tri Post Trier bei den Deutschen Meisterschaften im Crosstriathlon sich den Titel zurückholen und zum sechsten Mal Meister werden. Foto: Holger Teusch

Zittau Der 34-Jährige von Tri Post Trier setzt beim Xterra-Crosstriathlon in Zittau alles daran, zum sechsten Mal Deutscher Meister zu werden.

(teu) „In Zittau habe ich drei von meinen fünf DM-Titeln gewonnen. Ein gutes Omen“, sagt Jens Roth. Ganz im Osten der Republik will der 34-Jährige von Tri Post Trier seinen im vergangenen Jahr ausgerechnet beim Heimspiel in Schalkenmehren (Vulkaneifelkreis) verlorenen deutschen Meistertitel im Crosstriathlon zurückholen. Roth und sein Trainer Marc Pschebizin sind optimistisch: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich bin bereit zu kämpfen. Der Vulkan-Cross-Triathlon in Schalkenmehren (Anmerkung: den Roth überlegen gewann) war ein super Test“, sagt der in Monzelfeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufgewachsene ehemalige Leistungsschwimmer, der von 2015 bis 2019 mit fünf nationalen Titeln in Folge in Deutschland den Crosstriathlon dominiert hatte.