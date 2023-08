Triathlon Jens Roths verflixter siebter DM-Titel

Am Ende sei er froh, dass er nur Dritter und nicht Vizemeister geworden ist, sagt Jens Roth. Denn als Zweitplatzierter nur wenige Sekunden von seinem siebten DM-Titel im Crosstriathlon entfernt, das hätte ihn doch sehr geärgert, erklärt der erfolgreichste Triathlet der Region der vergangenen Jahre. Gerade einmal 39 Sekunden lag Roth (Endzeit 2:55:26 Stunden) bei den Deutschen Meisterschaften in Zittau am vergangenen Wochenende nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 37 Kilometer Mountainbike fahren und eine Zehn-Kilometer-Crosslauf hinter dem Zweitplatzierten Scott Anderson (Hamm/2:54:46). Nur gut eine Minute war Sebastian Neef (Roth bei Fürth/2:54:17), der Roths Nachfolger als Deutscher Meister ist, vor dem Athleten von Tri Post Trier. Wie gewohnt kam Roth als Erster aus dem Wasser, verteidigte seinen Vorsprung auf der MTB-Strecke, wurde dann aber beim Laufen überholt. Dann müsse der siebte Crosstriathlon-DM-Titel (nach 2015-19 und 2022) wohl im nächsten Jahr her, sagte Roth.