Leichtathletik : Ein Jugend-DM-Abschied, zwei Debüts

Auf den letzten Drücker, eine Woche vor dem Meldeschluss, lief Jan Gerth (Zweiter von rechts) vom Post-Sportverein Trier beim SWT-Läufermeeting im Moselstadion über 3000 Meter die U-18-Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften. In Rostock feiert er sein DM-Debüt. Foto: Holger Teusch

Rostock Diskuswurf-Landesrekordlerin Hanna Kaiser startet zum letzten Mal bei Deutschen Jugendmeisterschaften. Lilian Schmidt und Jan Gerth feiern in Rostock ihr Debüt.

(teu) Es ist Hanna Kaisers letzte Möglichkeit auf die ersehnte Medaille bei Deutschen Jugendmeisterschaften nach drei vierten Plätzen in den Jahren 2017, 2019 und 2020. Im kommenden Jahr ist die Diskuswerferin von der LG Bernkastel-Wittlich (Jahrgang 2002) nicht mehr startberechtigt. Bei der Jugend-DM in Rostock am Wochenende (30. Juli bis 1. August) feiert die Abiturientin ihren Abschied aus der Nachwuchsklasse.

Bis vor wenigen Wochen schienen die Chancen gut, dass Kaiser ihre Leichtathletik-Jugendzeit am Samstagabend (18.45 Uhr) mit Edelmetall beendet. Mitte Juni verbesserte sie mit dem Ein-Kilo-Diskus den 36 Jahre alten U-20-Rheinland-Pfalz-Rekord auf 48,98 Meter. Damit steht sie an dritter Stelle der DM-Meldeliste. Mit der frischgebackene U-20-EM-Fünften Pia Northoff (TV Wattenscheid/53,80) und Letizia Marsico (TV Angermund/51,01) liegen nur zwei Junioren-Europameisterschafts-Teilnehmerinnen vor der Moselanerin.

Info Hochspringerin aus Salmtal mit DM-Medaillenchancen Mit 1,78 Metern hatte Anna-Sophie Schmitt die Qualifikationshöhe für die U-18-Europameisterschaften (1,76 Meter) gemeistert. Nach der Absage der Kontinentalmeisterschaften aufgrund des Corona-Risikos sind die nationalen Jugendtitelkämpfe nun für die 17-Jährige aus Salmtal der Saisonhöhepunkt. Hinter Überfliegerin Johanna Göring (Kornwestheim/1,92 Meter), die als jüngste Teilnehmerin der U-20-EM kürzlich nur wegen eines Fehlversuchs eine Medaille verpasste, und Meike Haiduk (Neumünster/1,82) steht Schmitt an dritter Stelle der Meldeliste des U-18-Hochsprungwettbewerbs (Sonntag, 13.40 Uhr).

Doch Anfang des Monats zog sich Kaiser bei den Sportprüfungen für das angestrebte Lehramtstudium eine Rückenverletzung zu. Diese hat sie dank Gürtel, der der 19-Jährigen Halt und Sicherheit bietet, im Griff. Bei einem Wurftraining verletzte sie sich aber am Knie. Erst am vergangenen Dienstag konnte Kaiser wieder werfen - aus dem Stand, ohne Drehung. Trotzdem sagt sie: „Ich habe nun ein gutes Gefühl für den Wettkampf.“ Aber angesichts der schwierigen Vorbereitung rückt die ersehnte DM-Medaille an der Ostsee in den Hintergrund. „Genießen und Spaß haben“, sagt Kaiser, möchte sie.

Während Kaiser auf die Erfahrung von mittlerweile sechs DM-Teilnahmen zurückgreifen kann, feiern Lilian Schmidt und Jan Gerth vom Post-Sportverein Trier (PST) in Rostock ihr Debüt. Beide liefen erst in der letzten Qualifikationswoche die Normen über 2000 Meter Hindernis beziehungsweise 3000 Meter der Altersklasse U 18. „Lilly ist gut drauf und freut sich richtig“, sagt PST-Mittelstreckentrainer Marc Kowalinski und lobt ihre Hürdentechnik und seinen Trainerkollegen Thomas Fusenig: „Sie hat einen schönen lockeren Stil über die Hindernisse. Das hat sie bei Thomas gelernt.“ Schmidts langjähriger Trainer, der seinen Schützling am Sonntagmorgen (Startzeit 9.45 Uhr) in Rostock auch betreuen wird, führt das auf die vielseitige Ausbildung zurück: „Man merkt, dass Lilly früher Mehrkampf gemacht hat.“ Sie sei körperlich stark und auch mutig.