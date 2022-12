Crosslauf : Jugendsieger kehrt zurück nach Ellscheid

Zweimal gewann Mirco Zenzen von der LG Vulkaneifel als Jugendlicher bei sibirischen Verhältnissen die Mittelstrecke beim Crosslauf in Ellscheid. Jetzt will er es auf der Langdistanz probieren. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Die Vulkaneifel-Crosslauf-Serie startet am 17. Dezember in ihre 20. Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Nachdem eine Crosslaufserie bereits beendet ist (Cochem-Zell), die älteste rheinland-pfälzische Veranstaltungsreihe (Mosel-Serie) in der Halbzeitpause steckt, startet am vierten Adventssamstag die Vulkaneifel-Serie. Für den Auftakt am 17. Dezember in Ellscheid haben sich zehn Tage vor der Veranstaltung bereits Läufer aus der gesamten Eifel, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland angemeldet. Für den Hauptlauf über acht Kilometer hat sich Mirco Zenzen angesagt. Der ehemalige Jugend-DM-Fünfte von der LG Vulkaneifel hat schon mehrfach in Ellscheid gewonnen. Allerdings bisher nur in den Jugendläufen und 2009 und 2010 die Mitteldistanz (vier Kilometer) bei sibirischen Bedingungen.

Der Crosslauf in Ellscheid beginnt am 17.12. um 14 Uhr mit dem Kinderlauf für Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 und jünger über 1500 Meter. Um 14.15 Uhr folgt das Zwei-Kilometer-Jugendrennen (Jahrgänge 2008-11). Das Hauptprogramm beginnt um 14.45 Uhr mit dem Mittelstreckenrennen (vier Kilometer, Altersklassenwertung ab U 18) und der Acht-Kilometer-Langstrecke. Start und Ziel befinden sich am Ellscheider Sportplatz. Die Laufstrecken führen über Feld- und Waldwege und über Wiesen und sind für einen Crosslauf verhältnismäßig flach.