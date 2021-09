Leichtathletik : Junge Deutsche Meister, starke Leistungen

Bergisch Gladbach Nele Anton und Wolf Weis bescherten dem großen Team des SFG Bernkastel-Kues bei den Deutschen Meisterschaften in den leichtathletischen Disziplinen des Deutschen Turner-Bundes zwei Titel.

(teu) 13 Jahre und schon Deutscher Meister! Was in den olympischen Leichtathletik-Disziplinen nicht möglich ist, gibt es beim Deutschen Turner-Bund (DTB). Als Überbleibsel der sogenannten „reinlichen Scheidung“, bei der sich 1924 die DTB-Vorgängerorganisation „Deutsche Turnerschaft“ von vielen Sportverbänden wie Leichtathleten, aber auch Fußballern trennte, werden in einigen Leichtathletik-Disziplinen, die unter dem Dach des DLV nicht ausgeübt werden, beim DTB nationale Meisterschaften ausgetragen. Und zwar bereits für Zwölfjährige, statt wie beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) erst ab 14 Jahre.

So kam Wolf Weis vom SFG Bernkastel-Kues am vergangenen Wochenende in Bergisch Gladbach zu seinem ersten deutschen Meistertitel. Der 13-Jährige siegte im Schleuderballwurf souverän in der Altersklasse U 14. Der 800 Gramm schwere Ball, der an einem Halteseil befestigt ist und vor dem Abwurf mit einer Drehbewegung in Schwung gebracht wird, flog bei Weis im sechsten damit letzten Versuch 37,93 Meter weit. Damit übertraf er die Weite des Zweitplatzierten Arne König aus Hessen (35,69) um mehr als zwei Meter. Weis' SFG-Vereinskamerad Matthias Hauth belegte mit 32,07 Metern den dritten Platz.