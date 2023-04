Leichtathletik Junges Idol startet bei Bezirksmeisterschaften

Gleich zwei Medaillen von Deutschen Meisterschaften kann Elenor Servatius bei den Schüler-Bezirksmeisterschaften an diesem Samstag (22.4., 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr) in Wittlich vorzeigen. Im Siebenkampf und über 80 Meter Hürden wurde die Lokalmatadorin vom Athletic-Team Wittlich (ATW) im vergangenen Jahr Deutsche U-16-Vizemeisterin. Wie in ihrem bisher erfolgreichsten Jahr 2022 startet Servatius auch diesmal wieder bei den regionalen Titelkämpfen in die Freiluftsaison. Mittlerweile in der Altersklasse U 18 allerdings in den extra angesetzten Rennen über 100 Meter Hürden und 200 Meter. Der Schützling von Trainer und Bezirksmeisterschafts-Organisationsleiter Jörg Klein zeigt den jüngeren Leichtathleten aber, wo der weg von den Bezirksmeisterschaften hinführen kann.