Bestzeiten in der Nacht Junior Dern kratzt an der EM-Norm

16 Stunden Leichtathletik bis zum frühen Morgen, das ist das IFAM-Leichtathletikmeeting im belgischen Oordegem. Wohl kaum ein anderes Sportfest in Mitteleuropa bietet Mittel- und Langstreckenläufern von Weltklasseläufern wie Ex-Europameister Henrik Ingebrigtsen aus Norwegen (dem älteren Bruder von 1500-Meter-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen) bis zu ambitionierten Amateuren (der 143. und Letzte der 5000-Meter-Rennen war nach 15:26,01 Minuten im Ziel) so gute Bedingungen für gute Zeiten. Diese nutzten am Pfingstsamstag auch Benjamin Dern und Sebastian Anthony (beide Silvesterlauf Trier) sowie Yannik Erz (LG Bernkastel-Wittlich).