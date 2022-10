Marathon : Kai Merten bester Deutscher beim Chicago-Marathon

Auch wenn die letzten Kilometer Kai Merten von der TG Konz schwerfielen, als bester Deutscher unter knapp 40.000 Teilnahmern beim Chicago-Marathon konnte der 43-Jährige vor der Skyline der US-Metropole wieder lachen. Foto: privat

Chicago Nur zwei Wochen nachdem der 43-Jährige von der TG Konz beim Berlin-Marathon 2:28:22 Stunden gelaufen war, rannte Kai Merten beim Beinahe-Weltrekordrennen in den USA 2:32:19 Stunden.

Von Holger Teusch

(teu) Kai Merten läuft und läuft und läuft wie der berühmte Käfer. Aber während das legendäre Automobil nicht für Renngeschwindigkeiten gebaut war, ist der 43-Jährige von der TG Konz immer im Rennmodus. Nur zwei Wochen nachdem der Familienvater beim Berlin-Marathon in 2:28:22 Stunden zweitschnellster Rheinland-Pfälzer war (hinter dem 18 Jahre jüngeren Max Rahm von der LG Donnersberg, der 2:23:58 Stunden lief), lief Merten am vergangenen Sonntag beim Chicago-Marathon in 2:32:19 Stunden als schnellster Deutscher nach 42,195 Kilometern über die Ziellinie.

„Berlin hat mir schon noch ein wenig in den Knochen gesteckt“, erzählt der Trierer. Trotzdem war Merten auf der ersten Hälfte mit 1:13:39 Stunden sogar in Richtung seiner persönlichen Marathon-Bestzeit (2:27:11 Stunden) unterwegs. „Das war das Adrenalin“, erklärt er, „ich habe relativ schnell das Tempo raus genommen.“ Er habe geahnt, dass es ab Kilometer 30 sehr schwer werden würde. Auf den finalen beiden Kilometern wurde Merten sogar langsamer als vier Minuten pro 1000-Meter-Abschnitt und damit langsamer, als oft im Training. Das führte er auf die kurze Regenerationszeit nach dem Berliner Rennen zurück. Denn auch wenn er erst am Freitag in die USA flog (und am Sonntagabend nach dem Marathon schon wieder zurück), „für Jetlag war keine Zeit“, meint der spätberufene Marathonläufer, der erst mit knapp 40 sportlich durchstartete.

Mit den beiden Marathonläufen innerhalb von zwei Wochen ist für Merten der Laufmonat noch nicht beendet. Bei den Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathon am 30. Oktober im IRT bei Föhren will Merten wieder an der Startlinie stehen. „In Föhren habe ich ja einen Titel zu verteidigen“, erklärt er.

Marathonläufer Kai Merten von der TG Konz war beim Chicago-Marathon unter knapp 40.000 Teilnehmern im Ziel bester Deutscher in 2:32:19 Stunden. Foto: Holger Teusch